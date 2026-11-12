ВС РФ ударили по украинским складу боеприпасов и сухогрузу

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами большой дальности по противнику, сообщает Минобороны РФ.

В Киеве и области пострадали объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины, склад боеприпасов.

Еще на переходе морем в порты Одесской области по удар попал сухогруз.

Ранее в министерстве рассказывали, что на Дружковском направлении СВО операторы подразделения войск БПС «Южной» группировки работают без права на промах — целью становится любая обнаруженная техника и живая сила ВСУ.

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