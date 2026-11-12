Человек пострадал из-за атаки дронов на Омскую область

При атаке беспилотников на Омскую область 11 ноября пострадал один человек, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«По оценке врачей, его состояние удовлетворительное», — сказала глава области.

Он добавил, что угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. Врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь.

Днем 11 ноября ПВО Минобороны отражало атаку БПЛА противника на регион. На местах падения обломков дронов работали оперативные службы.

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