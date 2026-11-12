Доступ к Duolingo хотят ограничить в Европе из-за навязчивых функций

Европейская комиссия предложила новый законопроект о цифровой справедливости. Этот документ направлен на борьбу с манипуляциями мобильных приложений, он касается и популярного языкового сервиса Duolingo, сообщает РЕН ТВ .

По информации журнала Wired, в первую очередь данные ограничения могут коснуться популярных сервисов. Это Duolingo за механику языковых тренировок каждый день, Strava за систему отслеживания достижений в спорте и Ticketmaster за автоматическое продление билетов или навязывание допуслуг.

Предлагаемый проект наделяет пользователей приложений новыми правами по контролю над временем в них. Так, у людей будет возможность отключать серии ежедневных заданий, а еще появится запрет на автоматическое воспроизведение видео и контента.

Законопроект предлагает ввести строгие правила для цифровых магазинов внутри приложений. Воспрещается применять приемы, принуждающие к импульсивным покупкам товаров или подписок. Фирмы обяжут предоставлять пользователям прозрачные сведения о ценах и условиях подписки. За нарушение грозят штрафами.

Также этой весной московский суд оштрафовал Duolingo на 2 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

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