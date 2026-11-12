Исчезает после каждой ссоры: психолог объяснила, что стоит за таким поведением

Внезапное прекращение общения после ссоры не всегда означает, что человеку безразличен партнер, сообщила РИАМО практикующий клинический психолог Мария Мишина.

«Молчаливое исчезновение часто говорит не о безразличии, а об избегании неприятных эмоций. Человек боится конфликта, не умеет выдерживать чужую злость, стыд, разочарование и выбирает самый быстрый способ снизить напряжение: исчезнуть», — объяснила Мишина.

Она добавила, что прекращение общения действительно может принести временное облегчение тому, кто избегает разговора. Однако в долгосрочной перспективе такое поведение лишь осложняет отношения. Нельзя сказать, что молодое поколение хуже справляется с конфликтами. Современные технологии просто предоставляют больше возможностей уйти от неприятного разговора.

«У нас стало больше способов их избегать: не отвечать, удалить чат, отписаться, заблокировать», — отметила Мишина.

Чтобы обсудить проблему без нового скандала стоит отказаться от обвинений и сосредоточиться на конкретных ситуациях и собственных чувствах, посоветовала специалист.

«Не „ты меня никогда не слышишь“, а „когда ты исчезаешь после ссоры, я чувствую себя брошенной. Мне важно, чтобы мы могли договориться, когда вернемся к разговору“», — привела пример психолог.

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