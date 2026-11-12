На региональных дорогах в 16 округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Так, дорожники отремонтировали знаки: в Красногорске на улице Кирова, в Королеве на улице Тарасовской, в Балашихе в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе, в Реутове на улице Транспортной, в Жуковском на улицах Туполева и Дугина, в Раменском на улице Электрификации, в Лобне в микрорайоне Луговой на улице Южной, в Пушкинском в городе Ивантеевке на Центральном проезде и на улице Дзержинского, в Кашире на Иваньковском шоссе рядом с остановкой «Поворот на Ступино — Фритолейс», в Лосино-Петровском на улице Первомайской и в деревне Осеево на улице Центральной.

Кроме того, работы провели: в Орехово-Зуеве в деревне Давыдово на улице Заводской и в деревне Войново-Гора на улице Старой, в Серпухове в селе Липицы на улице имени А. И. Калинина и в деревне Спас-Тешилово, в Дмитрове в поселке городского типа Деденево на улице Советской, в Люберцах в поселке городского типа Малаховка на Большом Кореневском шоссе, в Мытищах в деревне Коргашино на Пироговском шоссе и в Истре в деревне Лешково.

Поврежденные знаки несут в себе опасность для автомобилистов и повышают риск возникновения аварии. Работа дорожников по восстановлению знаков — важный вклад в порядок и безопасность Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.