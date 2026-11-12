Собака копает вещи: почему это происходит и что делать хозяевам

Хозяева нередко замечают, что их питомец вдруг принимается рыть дома, где вместо грунта под лапами оказываются ковер, плед, подушка или обивка дивана. Откуда берется такое поведение и как на него реагировать, в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Прежде всего важно понять, что для собаки копание занятие естественное, особенно если речь о норных породах. Поэтому просто запрещать его или механически подменять другой активностью неверный путь.

«Сразу стоит подчеркнуть, что копание — это естественное занятие для питомцев, особенно для норных собак. Просто запрещать или даже предлагать какие-то занятия вместо копания — не совсем правильно. Тактика должна быть более хитрой», — отметил Голубев.

Причина такого поведения кроется в инстинктах, доставшихся от диких предков. Когда-то так животные готовили себе углубление для сна, а заодно спасались от зноя: в яме земля прохладнее. У охотничьих пород срабатывает исходное предназначение — им будто чудится, что они «находят» добычу.

Если запретить копание совсем, хозяин пойдет против природы, а это, как правило, бесполезно. Кроме того, домашние собаки часто роют от скуки и из-за нерастраченной энергии: напряжение от запрета никуда не исчезнет, и животное все равно будет искать выход эмоциям. Тогда поведение может стать разрушительным — испорченные вещи, лай. Вывод простой: сначала проверьте, достаточно ли у питомца движения и умственных задач в течение дня.

Дальше стоит предложить безопасную замену. Порванная обивка дивана — удовольствие сомнительное, поэтому собаке можно отдать старое ненужное одеяло. Если копание повторяется регулярно, можно даже отработать команду «Копать»: останавливайте попытки испортить мебель, но лакомством переманивайте питомца к одеялу и подавайте команду. Как только внимание переключилось — похвалите и дайте еще угощение.

Владельцам частного дома проще: достаточно соорудить для собаки песочницу, где потребность удастся удовлетворить сполна. Но есть нюансы — обязательно обрабатывайте животное от паразитов и следите, чтобы оно не увлеклось настолько, что начнет подкоп под забором.

Отдельный случай — когда собака крутится и «приминает» место перед сном. Так она устраивается на ночь. Предки таким ритуалом сминали траву, чтобы получилось уютное гнездо. Обычно это длится недолго и вмешательства хозяина не требует.

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