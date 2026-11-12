Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке увеличилось до двух

Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке увеличилось до двух, среди пострадавших есть в критическом состоянии, сообщает РИА Новости .

«С глубокой болью сообщаю, что на данный момент как минимум два жителя Нью-Йорка погибли», — рассказал мэр города Зохран Мамдани.

Ранее сообщалось, что при обрушении трехэтажного здания на строительной площадке в Нью-Йорке погиб один человек, еще 10 получили ранения.

В Бруклине частично обрушилось здание. По информации пожарной службы, вызов поступил в 16:01 (00:01 мск 12 ноября). На место происшествия прибыли специализированные спасательные подразделения.

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