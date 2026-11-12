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В Хабаровском крае при пожаре погибли двое мужчин

Происшествия

На даче  в садовом некоммерческом товариществе на Владивостокском шоссе в Хабаровском районе Хабаровского края произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составила 6 кв. м.

«Из-за позднего обнаружения возгорания его последствия оказались смертельными. Погибли двое взрослых мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие являются братьями.

Ранее в селе Левково округа Пушкинский произошел пожар в двухэтажном строении. Там работают пункт шиномонтажа и гостиница для домашних животных.

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