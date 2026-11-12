Только 5% готовы терпеть: чего боятся россияне при выборе авиабилетов
Российские путешественники не всегда гонятся за минимальной ценой авиабилета. Исследование сервиса «Купибилет» показало, что большинство пассажиров готовы слегка увеличить бюджет поездки, лишь бы дорога была удобнее и не пришлось пересаживаться в пути с дополнительной регистрацией. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.
При этом экономить на пересадках — с самостоятельным переходом между рейсами, долгим сидением в аэропорту и ночными стыковками — согласны не все. Больше 70% респондентов относятся к пересадкам с опаской и готовы доплатить, чтобы лететь прямым рейсом.
Главным раздражителем 24% опрошенных назвали самостоятельную пересадку, когда приходится заново проходить регистрацию либо получать и сдавать багаж. Еще 18% не хотят рисковать, выбирая вариант с чересчур короткой стыковкой, а 17% отказываются от перелетов, где ожидание между рейсами превышает 6 часов. Ночная пересадка неприемлема для 12%.
В списке неудобств оказались и другие неприятные сценарии. Ради экономии 15% россиян не станут прилетать в соседний аэропорт или город, а 9% не согласятся лететь отдельно от близких, если отправляются в путь вместе. Лишь 5% заявили о готовности стерпеть что угодно ради существенной скидки.
Сумму, которой путешественники готовы пожертвовать ради удобства, также оценили в ходе опроса. Почти половина — 46% — согласна заплатить до 10% сверх самого дешевого варианта. Каждый 4-й в этой группе, точнее 27%, допускает переплату до 25%, а 11% — до половины стоимости. Держаться минимальной цены намерены 16% респондентов.
«Результаты исследования показывают, что путешественники готовы доплачивать не столько за дополнительный комфорт, сколько за предсказуемость маршрута и отсутствие лишних действий в пути. Самостоятельная пересадка с получением багажа, повторная регистрация — все это дополнительные организационные задачи. А короткие стыковки — риск не успеть на следующий рейс. Поэтому при выборе билетов важно не только смотреть на цену, но и на то, насколько просто будет добраться до конечной точки. Покупать билеты также лучше на сервисах с прозрачными условиями, чтобы избежать дополнительных „сюрпризов“ на маршруте», — рассказали исследователи.
В опросе участвовали более 1200 совершеннолетних россиян из городов-миллионников.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.