Число пострадавших при обрушении здания в Нью-Йорке увеличилось до 19

Число пострадавших при обрушении здания в Нью-Йорке увеличилось до 19, семеро из них дети, сообщает РИА Новости .

«У нас 19 пациентов. Из этих 19 человек семеро — дети», — рассказала комиссар пожарного департамента Лилиан Бонсиньоре.

Ранее сообщалось, что при обрушении трехэтажного здания на строительной площадке в Нью-Йорке погиб один человек, еще 10 получили ранения.

В Бруклине частично обрушилось здание. По информации пожарной службы, вызов поступил в 16:01 (00:01 мск 12 ноября). На место происшествия прибыли специализированные спасательные подразделения. Поиски людей под завалами продолжаются.

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