Человеческие останки нашли в диване, спрятанном в кустах в Сиднее

В Сиднее полиция обнаружила человеческие останки в диване, который был спрятан в кустах, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Guardian.

Местные жители пожаловались на сильный неприятный запах. Оказалось, что на расстоянии примерно пять метров от дороги в кустарнике находился диван с торсом взрослого мужчины внутри.

Отмечается, что останки представляли собой «туловище без головы, рук и ног». По предварительной информации, тело находилось там «по меньшей мере пару дней». Проводится расследование.

Ранее в одной из квартир на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов обнаружили расчлененные останки супружеской пары.

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