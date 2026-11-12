В Мичигане спасли олененка, застрявшего в хэллоуинской тыкве

Из-за тыквенного украшения на мордочке он не мог есть и пить.



Больше недели спасатели искали попавшего в беду олененка, чтобы помочь ему. За испуганным животным бегали по лесу.

Малыша удалось догнать и освободить из тыквенной ловушки.

«Он остановился на несколько минут, чтобы привести себя в порядок и оглянуться, чтобы сказать спасибо», — говорится в сообщении Detroit Animal Welfare Group в социальных сетях.

Ранее у пары лесных северных оленей Малышки и Мальчика появился детеныш.

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