В Мичигане спасли олененка, застрявшего в хэллоуинской тыкве
В Мичигане спасли олененка, который застрял в хэллоуинской тыкве, сообщает РЕН ТВ.
Из-за тыквенного украшения на мордочке он не мог есть и пить.
Больше недели спасатели искали попавшего в беду олененка, чтобы помочь ему. За испуганным животным бегали по лесу.
Малыша удалось догнать и освободить из тыквенной ловушки.
«Он остановился на несколько минут, чтобы привести себя в порядок и оглянуться, чтобы сказать спасибо», — говорится в сообщении Detroit Animal Welfare Group в социальных сетях.
Ранее у пары лесных северных оленей Малышки и Мальчика появился детеныш.
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