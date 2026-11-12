Осадки и до +3 градусов ожидаются в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и столице в четверг пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.