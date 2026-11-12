Осадки и до +3 градусов ожидаются в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 13 ноября — от плюс 4 до плюс 6. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
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