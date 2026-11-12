В Клину начали устанавливать первые элементы новогодней иллюминации

Работы проводили на одной из центральных улиц города — Гагарина. Здесь «зажжется» 30 звезд.«Мы работаем с иллюминации уже третий день. На улице Карла Маркса установили 47 светодиодных консолей. Еще предстоит монтаж на улицах Ленина, Клинская и Победы. Данные элементы хорошо выдерживает морозы и ветер и уже проверенные временем. По мощности они 100-150 Ватт, тратят энергии мало, грубо говоря, как комнатные лампочки», — рассказал начальник электромонтажного участка «Клинского городского хозяйства» Николай Санков. Всего таких светодиодных консолей под фонарные столбы будет в городе 123. В конце ноября по всему округу смонтируют 10 искусственных елок и украсят 23 живые ели. В декабре на общественных пространствах появится 26 малых архитектурных форм в виде мерцающих арок, снеговиков, зверушек. И за каждым светящимся элементом — планомерная инженерная работа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.