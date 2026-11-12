Цена несогласия высока: почему компетентные работники молчат на совещаниях

Компетентные сотрудники нередко хранят молчание на совещаниях — и это далеко не всегда признак незаинтересованности или нехватки идей, сообщил РИАМО бизнес-психолог, руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ», автор программ для психологов Екатерина Боронкина.

Она объяснила, что за молчанием может стоять потребность глубже осмыслить вопрос. Так, человек видит не только возможные решения, но и их ограничения, риски, пробелы в данных и потому не спешит озвучивать сырую мысль.

«Кроме того, человек взвешивает не только содержание идеи, но и безопасность ее высказывания: оценивает, как замечание повлияет на рабочие отношения, не обернется ли ярлык „некомандного“ сотрудника потерей возможностей — премии, повышения, участия в интересных проектах», — сказала Боронкина.

По ее словам, в иерархической среде цена несогласия особенно высока: возражение руководителю может восприниматься как нарушение субординации. Нередко молчание становится осознанной стратегией самосохранения — особенно если раньше инициативы оставались без внимания и у сотрудника сформировалось убеждение, что обсуждение ничего не меняет.

Бывает и так, что человек не хочет ставить коллегу в неловкое положение или усиливать конфликт — и сознательно удерживает сомнения, — добавила собеседница.

«Задача руководителя — не добиваться максимальной разговорчивости, а создать условия, в которых ценная информация не останется невысказанной. Для этого стоит заранее рассылать повестку и материалы, отделять сбор мнений от принятия решений, задавать конкретные вопросы и выдерживать паузы, не заполняя тишину собственными комментариями», — рекомендовала делится психолог.

Важно, по ее мнению, еще предусмотреть разные форматы участия — в том числе письменные: так можно услышать тех, кому требуется больше времени, чтобы обдумать и сформулировать свою позицию и кому сложно включиться в быстрый устный обмен.

«И главное — реакция на неудобные мнения: благодарность за вопрос, объяснение, как будет использована информация, постепенно формируют в команде ощущение, что говорить безопасно и имеет смысл», — заключила Боронкина.

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