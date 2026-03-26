Столичный суд оштрафовал Duolingo на 2 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал платформу для изучения иностранных языков Duolingo на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Соответствующее решение было вынесено 26 марта. Суд признал компанию-разработчика виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Речь идет о несоблюдении законодательства в области сбора и хранения персональных данных пользователей на территории РФ.

Также суд наказал по этой статье компанию eNom LLC. Она занимается регистрацией доменных имен и веб-хостингом. Фирма получила штраф в размере 2 млн рублей.

