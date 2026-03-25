сегодня в 19:08

Московское радио оштрафовали на 500 тыс руб за песню с пропагандой наркотиков

Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности радиокомпанию «Новое радио» за трансляцию в эфире композиции, которая нарушает закон о пропаганде наркотиков. Соответствующее решение вынесли 24 марта 2026 года, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Поводом для разбирательства стала трансляция песни Monday исполнителя ROCKET. Судьи установили, что в тексте композиции содержатся упоминания психотропных веществ, а также жаргонные слова и выражения, связанные с наркотиками.

«Новое радио» стало очередной медиаорганизацией, привлеченной к ответственности за выход в эфир материалов с запрещенным содержанием. Российское законодательство строго запрещает любую пропаганду наркотиков в средствах массовой информации.

Размер денежного взыскания составил полмиллиона рублей. Именно такую сумму обязана выплатить организация по решению уполномоченных органов.

