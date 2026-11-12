Американский самолет прибыл из Абу-Даби в российскую столицу
Американский самолет прилетел из Абу-Даби в Москву на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы государства, эмиссара Джареда Кушнера в Москву, сообщает ТАСС.
Кортеж, предположительно, для встречи прилетевших из Штатов политиков уже прибыл в аэропорт Внуково.
Ранее самолет Уиткоффа прилетел из Абу-Даби в Дублин.
СМИ недавно писали, что российский лидер Владимир Путин в четверг встретится в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Политики планируют прибыть в столицу из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры РФ, Штатов и Украины.
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