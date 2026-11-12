USD
Доллар США
82,98
0.39 %
EUR
Евро
92,33
-0.39 %
CNY
Китайский Юань
12,40
0.08 %
GBP
Фунт стерлингов
110,21
-0.01 %

Американский самолет прибыл из Абу-Даби в российскую столицу

Политика

Американский самолет прилетел из Абу-Даби в Москву на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы государства, эмиссара Джареда Кушнера в Москву, сообщает ТАСС.

Кортеж, предположительно, для встречи прилетевших из Штатов политиков уже прибыл в аэропорт Внуково.

Ранее самолет Уиткоффа прилетел из Абу-Даби в Дублин.

СМИ недавно писали, что российский лидер Владимир Путин в четверг встретится в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Политики планируют прибыть в столицу из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры РФ, Штатов и Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.