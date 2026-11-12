Финансы в одних руках: что нужно знать второму супругу о деньгах семьи

Если семейным бюджетом занимается только один супруг, второй, как правило, не знает, в каких банках хранятся накопления и сколько еще предстоит выплатить по кредитам. При болезни партнера, разводе или его смерти разбираться в этом придется в непростых обстоятельствах. Что стоит выяснить заранее, в разговоре с РИАМО рассказал частный банкир, экс-директор управления по работе с частным капиталом банка UBS Николай Буров.

Учет денег и долгов

По его мнению, делить финансовые обязанности поровну необязательно: один человек может вести учет расходов, выбирать вклады и следить за платежами. Однако сведения о деньгах и обязательствах должны быть у обоих. Эксперт советует начать с перечня имущества и накоплений — счетов и вкладов, средств у брокеров, недвижимости, автомобилей, долей в бизнесе, страховок и пенсионных накоплений. Достаточно таблицы, где указано, что принадлежит семье, где находится и на кого оформлено.

Так же подробно, по словам Бурова, стоит вести учет долгов: ипотеки, потребительских кредитов, задолженностей по картам, рассрочек и поручительств. Важно знать не только суммы, но и роль каждого супруга — заемщик, созаемщик или поручитель. Последнее особенно часто становится неожиданностью для партнера.

«Отдельно важно обсудить доступ к средствам и документам. Второму супругу необходимо понимать, где хранятся договоры, как устроен вход в банковские сервисы и восстановление паролей. Рекомендую составить семейную инструкцию на случай непредвиденных обстоятельств, а для хранения паролей использовать менеджер паролей. Там, где это предусмотрено, лучше оформить доверенность или доступ для второго пользователя, чем передавать чужие коды», — пояснил специалист.

Разобраться нужно и в том, кому принадлежит имущество: отдельно обозначить приобретенное в браке, добрачное, подаренное или полученное по наследству, а также учесть условия брачного договора. Правовой статус собственности важен при разводе и наследовании. Кроме того, оба партнера должны знать размер финансового резерва и понимать, на сколько его хватит, — ориентир составляет три–шесть месяцев расходов. Стоит также обсудить цели накоплений и заранее определить сумму, превышение которой требует совместного решения о тратах и инвестициях.

Как вести диалог

Разговор о деньгах может вызвать напряжение, если один воспринимает вопросы как попытку контроля. Эксперт рекомендует объяснить, зачем нужна эта информация, и выбрать спокойный момент, договорившись о регулярном формате — например, раз в квартал вместе смотреть на счета, цели и долги. При этом одного знания о счетах недостаточно: у каждого должен быть доступ хотя бы к части общих средств, будь то карта или другая возможность быстро получить деньги, если партнер временно не сможет ими распоряжаться.

«Если завтра управлять финансами придется вам, вы должны суметь разобраться за неделю, а не за полгода», — заключил Буров.

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