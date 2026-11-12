Надеется, что пройдет само: рок-музыкант Глеб Самойлов откладывает лечение язвы

У 56-летнего бывшего солиста группы «Агата Кристи», лидера The Matrixx Глеба Самойлова обострилась язва желудка после гастролей по Европе, сообщает SHOT .

Рок-музыкант откладывает лечение язвы. Он надеется, что все пройдет само.

Сейчас Самойлову трудно даются длительные пешие переходы, а для посадки в самолет для него арендуют инвалидную коляску.

Главную опасность для певца представляют вероятное развитие перитонита и необходимость экстренной операции. При тяжелых осложнениях язва может привести и к летальному исходу.

Ранее Самойлова экстренно доставили в больницу прямо с концерта в Берлине из-за обострения язвы желудка. Ему стало плохо после трех исполненных песен. Кроме того, недавно его приняли за пьяного и не пустили в самолет в Испании. У сотрудницы аэропорта возникли претензии к внешнему виду музыканта.

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