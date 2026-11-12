Авто на Кутузовском проспекте в Москве врезалось в бордюр и вылетело на встречку
Фото - © Смирнова Светлана / Фотобанк Лори
Этой ночью на Кутузовском проспекте в столице произошла дорожная авария. Машина врезалась в бордюр и вылетела на полосу встречного движения, сообщает городской Дептранс.
Предварительно, водитель 2006 года рождения не справился с управлением. Он наехал на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся и выехал на полосу встречного движения.
На месте ДТП работали оперативные службы мегаполиса.
В настоящее время место аварии уже разобрано, движение транспорта там не затруднено.
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