Авто на Кутузовском проспекте в Москве врезалось в бордюр и вылетело на встречку

Этой ночью на Кутузовском проспекте в столице произошла дорожная авария. Машина врезалась в бордюр и вылетела на полосу встречного движения, сообщает городской Дептранс.

Предварительно, водитель 2006 года рождения не справился с управлением. Он наехал на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся и выехал на полосу встречного движения.

На месте ДТП работали оперативные службы мегаполиса.

В настоящее время место аварии уже разобрано, движение транспорта там не затруднено.

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