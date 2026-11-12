Свайп за долю секунды: как сделать привлекательным фото на сайте знакомств

Свайп длится долю секунды, и за это время человек успевает решить, нравится ли ему лицо на экране. Мозг первым делом находит на фото глаза, и от того, куда они смотрят, зависит, задержится ли палец на анкете. Куда смотреть на снимке и на первом свидании, рассказали РИАМО PR-директор сервиса онлайн знакомств «Мамба» Наталья Красильникова и врач-офтальмолог клиники «Зрение» Ада Егорова.

В «Мамбе» заметили, что мужчины и женщины по-разному реагируют на взгляд в кадре.

«По нашей статистике, женщины чаще обращают внимание на мужчин, которые на снимке смотрят чуть в сторону от объектива. Мужчины, наоборот, лучше реагируют на женские фотографии с прямым взглядом в камеру», — говорит Красильникова.

Офтальмолог Егорова объясняет, почему мозг первым делом ищет на лице глаза. Четко человек видит только небольшой участок в центре поля зрения, поэтому взгляд перескакивает по лицу короткими скачками (саккадами) и останавливается на самых информативных точках.

«Первая остановка чаще всего приходится на переносицу или чуть ниже линии глаз. Область вокруг глаз — самая подвижная и честная часть лица: по ней мы считываем направление взгляда, движение бровей, степень раскрытия век и ширину зрачков», — отметила врач.

По ее словам, склера (белок глаза) помогает угадать, куда смотрит собеседник. У людей она самая заметная среди приматов, и на ее фоне радужку видно издалека. Прямой взгляд включает миндалевидное тело (участок мозга, отвечающий за быструю оценку опасности) по принципу «я в фокусе, возможна угроза». Отведенный взгляд мозг считывает как сигнал, что агрессии нет.

Красильникова советует выбирать для главного фото кадр, где хорошо видно лицо. Солнцезащитные очки, капюшоны и снимки издалека мешают его рассмотреть. А вот очки для зрения, если вы носите их в жизни, на фото стоит оставить. Согласно опросам экспертов, привлекательность они не снижают и иногда даже добавляют человеку баллов

По данным исследования «Мамбы, на свидании глаза тоже на первом плане. На взгляд и мимику мужчины обращают внимание 39% женщин, чаще они называют только приятный голос и грамотную речь (60%). А вот избегание зрительного контакта их отталкивает. При этом пристально в глаза смотреть весь разговор не стоит. Комфортный непрерывный зрительный контакт длится около трех секунд, потом взгляд лучше отвести.

По словам Егоровой, зрачки вступают в игру уже вживую. Они расширяются в полумраке и при волнении, а лица с широкими зрачками собеседники находят привлекательнее. При этом сознательно расширить зрачки не получится: ими управляет автономная нервная система, как пульсом или потоотделением. Зато «эффект полумрака» на свидании работает: в приглушенном свете зрачки становятся шире, и собеседник невольно принимает это за интерес к себе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.