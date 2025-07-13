Немецкий президент считает, что призыв обеспечит обороноспособность страны

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Штайнмайер выступил за возврат обязательной воинской службы в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с заявлением о необходимости восстановления всеобщей воинской обязанности, отмененной более десяти лет назад, сообщает РБК .

В интервью ZDF он подчеркнул, что война в Украине кардинально изменила ситуацию с безопасностью в Европе, разрушив прежнюю архитектуру международных отношений.

Штайнмайер убеждён, что в новых условиях Германия должна принципиально пересмотреть подходы к комплектованию армии.

"Я сторонник призыва, потому что с изменением ситуации с безопасностью в Европе, с тем, что идёт война, бундесвер должен быть укомплектован личным составом", - заявил президент.

Он выразил сомнения, что необходимую численность вооружённых сил можно обеспечить исключительно на добровольной основе.

При этом немецкий лидер акцентировал внимание на необходимости сделать военную службу более привлекательной для молодёжи. По его мнению, только так можно мотивировать новое поколение немцев к защите родины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял о амбициозных планах по созданию "сильнейшей армии в Европе", делая ставку на добровольный принцип комплектования.