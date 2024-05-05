Турция планирует увеличить вдвое объемы двух газовых хранилищ

сегодня в 17:59

Правительство Турции планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гелю, сообщает агентство «Прайм».

Парламент Турции одобрил 2 мая законопроект, по которому Анкара сможет экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе благодаря избыткам производства в РФ и Азербайджане.

По словам экспертов, закон совпадает с проектом газового хаба в Турции, который предложила РФ. Россия — один из крупнейших поставщиков природного газа в Турцию.

По данным министерства, газовое хранилище Силиври к западу от Стамбула сейчас рассчитано на 4,6 млрд кубометров.