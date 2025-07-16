Поезд давно ушел: являются ли фантазии о другом изменой в отношениях

Появление симпатии к другим людям в отношениях — не повод для паники, но если фантазии становятся навязчивыми, это может говорить о внутреннем разладе, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Сейчас понятие нормы сильно размыто. То, что 10 лет назад считалось неприемлемым, сегодня многими воспринимается как норма. Но очевидно, что никто не ходит по улицам с завязанными глазами — мы общаемся, бываем в социуме, и кто-то может понравиться. Это естественно. Другое дело — когда речь идет не просто о симпатии, а о навязчивых фантазиях сексуального характера, постоянных мыслях», — сказала Миллер.

По ее словам, тогда можно уверенно говорить, что человек неудовлетворен своими отношениями.

«Важно понимать: изменяют не всегда из-за отсутствия секса. Часто причина в психологических факторах. Мужчина, например, может изменить, если чувствует, что его унижают, недооценивают, принижают достоинство. И вдруг он встречает женщину, которая просто смотрит на него с восхищением — и в ее присутствии он ощущает себя значимым», — отметила специалист.

Миллер пояснила, что это запускает эмоциональный отклик, он чувствует себя нужным, а для мужчины это ключевая потребность — быть признанным, быть кем-то.

«Мужское тщеславие — мощная штука. Поэтому женщинам стоит помнить: если вы постоянно обесцениваете мужчину, а потом удивляетесь, почему он ушел к другой, „ничем не примечательной“, ответ прост. Для любовницы он — мужчина, которого она любит целиком, даже с животом, даже с тем, что вас когда-то раздражало», — рассказала сексолог.

В итоге уже бывшая жена смотрит на него другими глазами, а поезд давно ушел, заключила эксперт.