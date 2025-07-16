Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду будет жаркая погода, а также прогремит гроза, пройдет град, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами прогнозируется кратковременный дождь.
Скорость северо-восточного, восточного ветра будет 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Температура предстоящей ночью ожидается плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 17 июля — от плюс 26 до плюс 28. Также местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза.