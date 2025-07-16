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Овчинский: новостройку по реновации возводят на Велозаводской улице

В южной части Москвы, в Даниловском районе, стартовало строительство жилого дома в рамках программы реновации. Общая площадь здания превысит 15,5 тыс. кв. м. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый дом возводят по адресу: Велозаводская улица, земельный участок № 2, на месте ранее расселенного д. 2, к. 2.

«В Даниловском районе началось возведение дома по программе реновации на 176 квартир. Он впишется в сложившуюся застройку и инфраструктуру, обеспечив будущим жителям комфортную городскую среду. Рядом находятся образовательные, медицинские учреждения, торговые центры, станции метро „Дубровка“ и „Автозаводская“, а также одноименные станции Московского центрального кольца», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас на площадке завершается рытье котлована, монтаж шпунтового ограждения и заливка фундаментной плиты.

В здании установят четыре лифта, два из которых соединят подземный паркинг с жилыми этажами. Первые этажи отведены под нежилые помещения: здесь разместятся просторный холл, комната консьержа и колясочная, а также отдельные входные группы для аптек, магазинов, кафе и других объектов социального назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Хорошево-Мневниках.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».