Москвича весом 300 кг вытащили из квартиры через окно

Жителя Москвы, вес которого составляет 300-400 кг, вытащили через окно. Сотрудники МЧС спилили решетки и сняли оконную раму, сообщает Mash.

Как стало известно, вся спасательная операция заняла 4 часа.

Два экипажа МЧС и скорая повышенной вместимости помогли вытащить мужчину из квартиры и поместить в машину скорой помощи.

В Сети появились кадры, как спасатели вытаскивают мужчину из квартиры. Видно, что около 10 человек вытаскивают мужчину через окно из дома.

Ранее пациент не мог протиснуться через входные двери, из-за чего специалисты решили срезать оконные решетки в его квартире.