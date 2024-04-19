Врачи не смогли спасти госпитализированного через окно москвича весом 300 кг

54-летний житель Москвы с весом более 300 кг, которого госпитализировали через окно его квартиры, скончался в больнице, сообщает Baza .

Максим М. попал к медикам 11 апреля в тяжелом, но стабильном состоянии. У мужчины выявили сердечную недостаточность и диабет, а непосредственно в больнице диагностировали воспаление. Он оказался в реанимации.

Ожирение осложняло состояние москвича. Через несколько дней ему стало хуже, врачи пытались спасти пациента, но 17 апреля он умер.

11 апреля спасателям из-за огромного веса Максима пришлось отпиливать решетки на окнах и вытаскивать его через оконный проем, чтобы передать медикам. Все это заняло 4 часа.