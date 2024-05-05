Умер актер Бернард Хилл из фильма «Властелин колец»

В возрасте 79 лет скончался британский актер Бернард Хилл. Он сыграл короля Теодена во «Властелине колец» Питера Джексона, сообщает РБК .

Также Хилл исполнил роль капитана «Титаника» в одноименном фильме Джеймса Кэмерона.

Бернард Хилл - единственный актер, сыгравший в более чем в одном фильме, награжденном 11 статуэтками Оскар («Титаник», «Властелин колец: Возвращение короля»). Первой его ролью стал Йоссер Хьюз в сериале «Парни из Блэкстаффа». Также он появлялся в экранизации драмы Джона Леннона «Путешествие в жизнь».

Также актер исполнил Филоса в картине «Царь скорпионов».