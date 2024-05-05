Воробьев поздравил с Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи

Губернатор Московской области приехал в Лесной городок Одинцовского г. о. к вечернему богослужению, поставил свечку к иконе «Воскресение Христово», а также пообщался с настоятелем храма и прихожанами.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное — царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», - отметил Воробьев.

Некоторые из прихожан в свободное время работают при храме, среди них Татьяна Пузан.

Муж Татьяны Кирилл служил в спецназе, принимал участие в специальной военной операции. Однако он погиб при выполнении боевой задачи. Также в семье есть два сына и дочь. Они были на службе вместе с мамой.

Старшему сыну Егору недавно пришла повестка и в конце июня молодой человек уходит в армию.

Татьяна рассказала, что ее сыновья алтарничают в этом храме, а дочка поет на клиросе.

Ее сын очень рад, что пойдет в армию. Он хотел стать военным. Егор большой патриот. В семье воевали и дед, и отец.

Губернатор пообещал в ближайшее время приехать в гости к семье, уделить внимание и помочь.

Настоятель Храма Рождества Иоанна Предтечи протоирей Игорь Смертин рассказал Андрею Воробьеву, что на пожертвования прихожан благоустраивают территорию. Уже завершается строительство теплой женской купели.

Настоятель храма отметил, что храм был заложен в 2005 году с благословения митрополита Ювеналия. Его закладывали вместе с протоиреем Валерианом Кречетовым.

«В течение последних 4 лет я несу здесь церковно-приходское послушание. Сейчас мы занимаемся благоустройством территории», - поделился настоятель храма.

Он отметил, что приход растет. Очень много молодежи, многодетных семей, что очень радует.

Настоятель храма поздравил всех со светлым праздником Пасхи. Этот день может озарить всю жизнь, может придать сил на совершение добрых дел.