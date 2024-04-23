Опубликованы фото госпитализации москвички весом 300 кг в больницу

Аварийно-спасательный отряд № 2 столичного пожарно-спасательного центра в течение двух часов нестандартным способом спустил, а затем помог поместить в машину скорой помощи 300-килограммовую пациентку, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны Москвы .

Женщине с избыточным весом стало плохо 23 апреля, она обратилась в скорую помощь, но прибывшая бригада медиков не смогла самостоятельно ее спустить вниз. Московским спасателям пришлось проявить смекалку, чтобы помочь горожанке попасть в больницу.

Специалисты свернули простыни специальным способом, уложили на них женщину и расправили ткани под ней. После этого 54-летнюю жительницу Москвы переместили на щиты и с помощью веревок спустили на первый этаж, затем помогли попасть в машину медиков для дальнейшей госпитализации.

Ранее бригада скорой помощи самостоятельно пыталась на носилках спустить горожанку вниз, но на первой же лестницы столкнулась с трудностью. Это второй случай в апреле 2024 года, когда скорой требовалась помощь спасателей, чтобы доставить в больницу пациентов с избыточным весом.