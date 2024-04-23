В Москве 300-килограммовая женщина застряла на лестнице при госпитализации

МЧС второй раз помогает госпитализировать 300-килограммового пациента в Москве

Сотрудники столичной скорой помощи обратились в чрезвычайное ведомство, когда поняли, что не могут самостоятельно госпитализировать 300-килограммовую 54-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал Baza .

Жительница Москвы последние два месяца не встает с кровати и не может самостоятельно передвигаться, поэтому медики на носилках пытались спустить ее с четвертого этажа многоквартирного дома на улице Вучетича, но столкнулись с трудностью на первом же лестничном пролете.

Сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться в МЧС за помощью в госпитализации пациентки.

Похожий случай произошел в Москве 11 апреля. Сотрудники МЧС помогали медикам госпитализировать 300-килограммового мужчину с болезнями сердца. Пациента доставили в реанимацию, но спустя несколько дней он умер.