В Москве 300-килограммовая женщина застряла на лестнице при госпитализации
Сотрудники столичной скорой помощи обратились в чрезвычайное ведомство, когда поняли, что не могут самостоятельно госпитализировать 300-килограммовую 54-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал Baza.
Жительница Москвы последние два месяца не встает с кровати и не может самостоятельно передвигаться, поэтому медики на носилках пытались спустить ее с четвертого этажа многоквартирного дома на улице Вучетича, но столкнулись с трудностью на первом же лестничном пролете.
Сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться в МЧС за помощью в госпитализации пациентки.
Похожий случай произошел в Москве 11 апреля. Сотрудники МЧС помогали медикам госпитализировать 300-килограммового мужчину с болезнями сердца. Пациента доставили в реанимацию, но спустя несколько дней он умер.