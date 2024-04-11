Москвич весом 300 кг не пролез в двери и не поместился в карету «скорой»

В Москве из квартиры пытались вытащить местного жителя, который весит 300 килограммов. Москвича, больного сердечной недостаточностью, не могут вывезти в больницу, сообщает «360» со ссылкой на источник.

Мужчине 54 года. Собеседник журналистов рассказал, что пациент не мог протиснуться через входные двери, из-за чего специалисты решили срезать оконные решетки в его квартире.

По итогу москвичу удалось покинуть свое жилище, однако после этого он не поместился в карету скорой помощи. Медики вызвали на место более просторную машину, чтобы 300-килограммовый пациент смог в нее попасть.

Прочие детали и обстоятельства ситуации устанавливаются.