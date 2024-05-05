В Подмосковье завершили Всероссийские соревнования по стрельбе на кубок губернатора

В парке «Патриот» Подмосковья впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на кубок губернатора Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что участниками турнира стали уважаемые подразделения, каждое из которых имеет свою историю, своих легендарных командиров, боевых братьев.

«Сегодняшнее соревнование — это, безусловно, соревнование мастеров. Но, мне кажется, самое главное, что все, кто участвует тут — одного духа, одного склада характера. Здесь собрались и молодые ребята, и опытные ветераны, которые всегда готовы защищать Родину. Мне было очень приятно наблюдать за соревнованиями, где все происходит через преодоление, мастерство, самоотдачу. Большая честь здесь присутствовать. Только вперед! И Победы всем нам». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Участниками соревнований стали 32 команды из таких ведомств, как министерство обороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, ФСИН, а также гражданские коллективы. Они прибыли из самых разных уголков страны: Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Дагестана. В каждой команде принимают участие четыре человека. Стрельба велась из снайперский винтовок, пулеметов, карабинов, пистолетов как днем, так и ночью.

Соревнования состоялись с 1 по 5 мая в многофункциональном огневом центре, который носит имя легендарного оружейного конструктора Михаила Калашникова, 5 мая провели финальные стрельбы. По их итогам участники получили кубки.