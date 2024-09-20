Педиатр Сайфулина назвала витамины, без которых дети не смогут правильно развиваться

Четкое соблюдение поступления в организм витаминов и минералов имеет важное значение в период роста ребенка, без некоторых из них дети не смогут правильно развиваться, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Рост костей и формирование скелета невозможно без достаточного содержания в организме витамина D. Именно он помогает усваиваться кальцию, а значит, укреплению и росту костей. Этот витамин содержится в рыбе, в некоторых молочных продуктах, а кроме того, он вырабатывается при воздействии солнечного света. Осенью, когда солнца становится меньше, а световой день становится короче, в рацион ребенка, посоветовавшись с врачом, можно добавить витаминные комплексы», — пояснила врач.

Сайфулина рекомендовала родителям включить в рацион детей кисломолочные продукты, орехи, зеленые овощи и зелень. Все это содержит высокое количество кальция, который нужен для правильного развития скелета.

По ее словам, чтобы правильно развивалась система кровообращения, в рационе ребенка должны быть железосодержащие продукты, такие как красное мясо и бобовые культуры.

«Поддержать иммунитет в сезонные пики ОРВИ и гриппа, что особенно важно для детей, постоянно находящихся в коллективе, поможет витамин C — его можно найти в цитрусовых, киви и болгарском перце», — рассказала педиатр.

Она добавила, что витамины В поддерживают нервную систему, что также в значительной мере актуально для школьников. Витамины этой группы содержатся в злаках, мясе и яйцах.

«Обеспечив ребенка разнообразным, сбалансированным, здоровым питанием, вы сможете избежать недостатка важных для его развития элементов, а значит, и негативного влияния смены сезонов на его здоровье», - заключила собеседница.