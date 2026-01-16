Нутрициолог объяснила, с чем на самом деле связан набор веса на праздниках

После праздничных застолий многие россияне обнаруживают на весах прибавку в несколько килограммов. Первым порывом становится желание срочно ограничить себя в питании, однако врач-акушер – гинеколог высшей категории, врач УЗД, нутрициолог, врач превентивной интегративной медицины Елена Коновалова в разговоре с РИАМО отметила, что прибавка в весе на самом деле не связана с жировыми отложениями, дело в воде.

Причины набора веса

Коновалова подчеркнула, что увеличение веса в начале года зачастую связано не с жиром, а с задержкой жидкости, увеличенным объемом потребляемой пищи и нарушением привычного режима. По словам специалиста, во время праздников обычно употребляется больше соленых блюд, соусов, полуфабрикатов, сыров, икры, а также сладостей и выпечки. В ответ на это организм задерживает воду, но при возвращении к обычному рациону отеки и соответственно вес как правило нормализуются самостоятельно.

Вторая причина, почему может произойти набор веса, это избыток углеводов и отложение энергии. Когда поступление углеводов увеличивается, организм начинает активно запасать гликоген, который также удерживает воду. Это приводит к быстрому увеличению веса, хотя за короткий период нарастить значительное количество жировой ткани физически невозможно.

Третья причина — просто увеличенный объем пищи. В праздничные дни люди едят больше, чем обычно, нарушают режим сна и меньше двигаются, а кишечник в это время начинает работать медленнее. Коновалова отметила, что даже если не было чрезмерного переедания, несколько дней нерегулярного питания и недостаточной активности могут вызвать ощущение тяжести и увеличить вес за счет содержимого желудочно-кишечного тракта.

Еще одним фактором, который часто приходится на январь, являются гормональные колебания у женщин. В определенные фазы цикла меняется аппетит и склонность к отечности, что также отражается на показаниях весов. Взвешивание в такой день может вызвать панику, но через неделю все обычно возвращается к норме.

Как вернуть свой вес без жестких диет

По мнению специалиста, наиболее эффективно работает возвращение к базовым принципам здорового образа жизни на 7–10 дней: соблюдение режима сна, умеренные порции еды, преобладание простых блюд, достаточное потребление воды и регулярная умеренная физическая активность, например, пешие прогулки. Полностью исключать соль из рациона не нужно, но стоит ограничить употребление явно соленых продуктов и отказаться от соленых закусок.

В питании важно уделять внимание двум компонентам: белку и клетчатке. Они способствуют насыщению и помогают нормализовать работу кишечника. От сладостей и алкоголя необязательно отказываться навсегда, но на время полезно сделать перерыв, так как они сильнее всего влияют на аппетит и сон.

Эксперт отметила, что также важно правильно интерпретировать показания весов. Взвешиваться следует в одинаковых условиях, утром после посещения туалета и оценивать лучше не отдельные результаты, а общую тенденцию за неделю.

Если через 10–14 дней возвращения к обычному режиму вес не снижается или появляются нарастающие отеки, одышка, выраженная слабость, это следует расценить как повод для обращения к врачу. Иногда за набором веса в январе скрываются причины, которые не устраняются диетой, а требуют медицинской помощи.

