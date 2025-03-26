Невкусно и голодно: мифы о здоровом питании, не соответствующие действительности

Многие люди представляют невкусную еду и множество ограничений, когда речь идет о здоровом питании. Однако на самом деле времена, когда оно действительно могло было таким, давно прошли, сообщила основатель бренда Bionova Александра Гудимова.

Она уточнила, что стереотипное представление о здоровом питании как о чем-то невкусном и однообразном давно устарело.

«Современный подход не подразумевает диету на листьях салата и вареной куриной грудке. Сегодня на полках магазинов можно встретить широкий выбор продуктов для тех, кто заботится о своем здоровье, не жертвуя при этом вкусовыми качествами», — сказала Гудимова.

Эксперт напомнила. что инновации в пищевом производстве не стоят на месте, производители наделяют дополнительной ценностью и улучшают составы привычных продуктов: йогурты и сухие завтраки обогатили протеином и пребиотиками, в сладостях и десертах снизили содержание сахара или используют заменители, состав готовой еды стал более качественным и сбалансированным, а чипсы и прочий junk food имеют более здоровые, но не менее вкусные аналоги. Поэтому сейчас возможности для разнообразия здорового рациона как никогда широки.

Нужно ли голодать?

Еще один миф: здоровое питание — это голодовка. Собеседница пояснила, что смысл правильного питания не в том, чтобы есть мало и некалорийно, а в том, чтобы рацион был сбалансированным. Часто люди впадают в крайности, максимально сокращая число приемов пищи, объем и состав порций, создавая дефицит не только калорий, но и питательных веществ, витаминов и минералов. Поэтому у них постоянное чувство голода, проблемы со здоровьем, срывы и возможное нарушение пищевого поведения.

По мнению Гудимовой, нет никакой необходимости полностью исключать сладкое из рациона. Просто важно помнить, что следует обращать внимание на общий рацион, на добавленный сахар в составе продуктов. Не стоит зацикливаться на строгом делении продуктов на полезные и вредные, ключевым фактором всегда остается мера. Даже самые полезные продукты могут нанести вред при чрезмерном употреблении, а те, что считаются вредными, не принесут особого ущерба в адекватных количествах.

Эксперт подчеркнула, что не стоит ждать мгновенного снижения веса при правильном питании, это еще один миф.

«При переходе на правильное питание с целью снижения веса важно понимать, что ожидаемый результат не может быть мгновенным. Для формирования новых пищевых привычек и достижения видимых результатов требуется время. Здоровый рацион питания нужно не только наладить, но и поддерживать — это превентивная мера, забота об организме в долгосрочной перспективе», — уточнила собеседница.

Питание — лишь часть процесса изменения образа жизни, коррекцию рациона нужно сочетать с достаточной физической активностью, налаженным режимом сна и т. д..