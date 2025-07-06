Российский грузовик доставил более 2,5 тонн грузов на орбитальную станцию

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» в автоматическом режиме состыковался с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Стыковка произошла 6 июля в 00:25 по московскому времени.

Космический грузовик стартовал с Байконура 3 июля на ракете «Союз-2.1а». На его борту находится более 2,5 тонн различных грузов, включая топливо, научное оборудование, продукты питания, воду и другие необходимые для работы станции материалы.

Это уже 31-й полёт модернизированной версии кораблей серии «Прогресс МС», которые используются для снабжения МКС с 2015 года. Экипаж станции приступил к подготовке разгрузки прибывшего грузовика. Следующая российская грузовая миссия к МКС запланирована на октябрь текущего года.