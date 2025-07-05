Жена Федора Смолова объяснила ситуацию с дракой

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Жена Смолова заявила о вымогательстве после драки с участием футболиста

Супруга нэкс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина назвала инцидент с дракой, где участвовал ее супруг, «ошибкой, которую он хотел исправить», сообщает RT.

По ее словам, футболист более месяца пытался урегулировать конфликт, но столкнулся с систематическим вымогательством.

В своём Telegram-канале Истомина объяснила, что Смолов долгое время подвергался травле, что могло спровоцировать эмоциональный срыв.

«Люди считают нормальным бросить ему оскорбление в лицо, не ожидая реакции», — отметила она.

После инцидента футболист якобы раскаялся и предложил компенсацию, но сумма требований постоянно росла.

«Когда мы отказались от сомнительных условий, видео с дракой оказалось в сети», — заявила жена спортсмена. По её версии, на протяжении месяца неизвестные лица, не имевшие отношения к потерпевшей стороне, угрожали семье и требовали деньги.

Ранее сообщалось, что Смолов сломал челюсть его другу, а адвокаты футболиста предлагали финансовую компенсацию.