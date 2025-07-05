Смолов выплатил 1 млн рублей потерпевшему в конфликте в столичной «Кофемании»

Еще 11 июня 35-летний нападающий передал извинения через адвоката и выплатил ему компенсацию в размере 1 млн рублей для примирения сторон.

Также экс-нападающий сборной России выразил готовность в несколько раз увеличить сумму компенсации пострадавшему. При этом идти на сделку с вымогателями, которые требовали от футболиста 20 млн рублей за нераспространение видео с дракой, он отказался. Полиция начала проверку по факту вероятного вымогательства.

Компенсацию Федор перевел через нотариуса на счет в одном из крупнейших российских банков. Потерпевший может получить деньги в любое время без каких-либо условий. При этом сторона потерпевшего не снимает средства и отказывает футболисту в личном общении.

28 мая 35-летний спортсмен вступил в перепалку и ударил двух посетителей столичной «Кофемании» — той самой, где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные тюремные сроки. По словам одного из участников конфликта, у мужчин нет претензий к Смолову.