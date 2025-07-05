Baza: у Смолова требовали 20 млн рублей за нераспространение видео с дракой

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова вымогали 20 млн рублей за нераспространение видео с дракой в московской «Кофемании», которая произошла 28 мая, сообщает Baza .

В середине июня неизвестные стали присылать окружению футболиста видео с дракой, угрожая опубликовать ролик в Сети. Видеозапись получили несколько близких Сломова.

Изначально вымогатели потребовали с Федора 1 млн рублей, а затем сумма резко выросла до 3 млн. Позднее злоумышленники потребовали от форварда сразу 20 млн рублей за нераспространение видео. Смолов отказался платить, после чего запись появилась в Сети.

Ранее 35-летний спортсмен вступил в перепалку и ударил двух посетителей столичной «Кофемании» — той самой, где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные тюремные сроки.

Точные причины конфликта Смолова с посетителями кофейни пока неизвестны. Несмотря на заявление пострадавших, полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Решение может быть связано с недостаточностью доказательств или мировым соглашением сторон.