Федор Смолов повторил «подвиг» Кокорина и Мамаева

На опубликованных кадрах видно, как нападающий «Динамо» вступает в перепалку с двумя посетителями кафе «Кофемания» — того самого, где в 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили громкое избиение людей.

Видеозапись показывает, как после словесной перепалки 33-летний спортсмен перешёл к рукоприкладству, нанося удары кулаками. Точные причины конфликта пока неизвестны, но очевидцы сообщают о предшествующей агрессивной дискуссии между участниками инцидента.

Этот случай вызывает особый резонанс, поскольку повторяет печально известную историю пятилетней давности. Тогда Кокорин и Мамаев, избившие посетителей стульями и коктейльными трубками, получили реальные сроки (1,5 и 1 год колонии соответственно), что стало беспрецедентным случаем для российского футбола.

Клуб «Динамо» и РФС пока не прокомментировали произошедшее.