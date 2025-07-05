Фёдор Смолов стал жертвой вымогательства после драки в «Кофемании»

У Смолова требовали более 3 млн рублей за неразглашение конфликта

Новые детали инцидента с участием экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова в московской «Кофемании» раскрывает Telegram-канал Baza . С

После празднования чемпионского титула в ночном клубе, компания Смолова направилась в кафе, где произошел конфликт с двумя посетителями. По версии источников, поводом для драки стали оскорбления в адрес футболиста.

Cогласно расследованию, после драки 28 мая футболист столкнулся с попыткой шантажа – неизвестные требовали от него крупную сумму за нераспространение компрометирующего видео. Первоначальный запрос составил 1 млн рублей. После согласия Смолова сумма выросла до 3 млн рублей. Футболист отказался платить, после чего запись появилась в сети.

Несмотря на заявление пострадавших, полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Эксперты предполагают, что решение могло быть связано с недостаточностью доказательств или мировым соглашением сторон.

Этот инцидент напоминает историю 2018 года, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в этом же заведении. Однако в случае со Смоловым добавляется новый элемент – попытка монетизации скандала через шантаж.