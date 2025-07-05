«Побуянил, извинился»: участник драки с Федором Смоловым рассказал о конфликте

Участник драки с экс-нападающим «Краснодара» Федором Смоловым рассказал о подробностях конфликта, произошедшего в конце мая в столичной «Кофемании», сообщает газета «Известия» .

«Смолов подходит, предлагает оплатить счет, мы отказываемся, и на этом фоне у него что-то происходит — начинается драка. То есть не драка, а удар по моему коллеге», — рассказал предприниматель Андрей Попелуха.

Он подчеркнул, что после поступления одного из пострадавших в больницу в полицию автоматически поступило уведомление об инциденте. Смолов передал извинения через адвоката, поэтому предприниматели больше не имеют к нему претензий.

Как отметил отец футболиста, он узнал о драке с участием сына лишь сегодня после публикации видеозаписи конфликта в Сети. При этом Смолов-старший уточнил, что сын «сам разберется в своих делах».

28 мая 35-летний спортсмен вступил в перепалку и ударил двух посетителей столичной «Кофемании» — той самой, где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные тюремные сроки. При этом неизвестные вымогали у футболиста 20 млн рублей за нераспространение видео с дракой.