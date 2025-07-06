Домодедово, Жуковский и Пулково снова заработали

В аэропортах Москвы и Петербурга возобновили прием самолетов

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский (Московская область) и Пулково (Санкт-Петербург).

Ранее введенные ограничения были связаны с мерами по обеспечению безопасности воздушного движения.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний, поскольку возможны задержки из-за отмененных вылетов.

Ограничения действовали в течение нескольких часов и носили превентивный характер. Работа аэропортов полностью восстановлена.