Домодедово, Жуковский и Пулково снова заработали
В аэропортах Москвы и Петербурга возобновили прием самолетов
Фото - © Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский (Московская область) и Пулково (Санкт-Петербург).
Ранее введенные ограничения были связаны с мерами по обеспечению безопасности воздушного движения.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний, поскольку возможны задержки из-за отмененных вылетов.
Ограничения действовали в течение нескольких часов и носили превентивный характер. Работа аэропортов полностью восстановлена.