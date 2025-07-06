В МИД РФ назвали причину желания Зеленского встретиться с Путиным

Захарова: Зеленский добивается встречи с Путиным для своей легитимности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос» заявила, что Владимир Зеленский стремится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным исключительно с целью подтверждения собственной легитимности, сообщает «Лента.ру» .

«Ему нужно не через законные процедуры, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — отметила Захарова, комментируя постоянные призывы Зеленского к переговорам с российским лидером.

Дипломат также объяснила активную медийную позицию украинского президента.

«Он боится, что его забудут, и тогда станет не нужен Западу. Чтобы этого не произошло, всеми силами старается оставаться в информационном поле. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой, добавила она.

По мнению представителя МИД, такая стратегия Зеленского направлена на поддержание собственного политического веса в условиях, когда, как считает российская сторона, его легитимность вызывает вопросы.