Новороссийск отражает атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена тревога в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

По словам мэра, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Вдоль береговой линии звучит сигнал «Внимание всем». Жителям прибрежных районов строго рекомендовано оставаться в помещениях, особенно в комнатах без окон.

Власти предупреждают о категорическом запрете на съемку и публикацию в соцсетях любых материалов, связанных с работой сил обороны.

«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной!» — подчеркнул мэр.

Ситуация находится на особом контроле городской администрации совместно с военными и МЧС.