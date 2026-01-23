Не сдобой единой: назван рецепт «правильного» пирога без риска набрать вес

Пироги не обязательно должны быть врагом фигуры — есть правильный рецепт, который вписывается даже в рацион тех, кто следит за весом, сообщила РИАМО врач-эндокринолог и диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Пирог можно, если следовать простым правилам. У меня, например, есть собственный рецепт „правильного“ пирога. Тесто выбираем не сдобное слоеное или песочное, а простое дрожжевое. И главный лайфхак — заменяем белую муку на цельнозерновую. Разница в калорийности и пользе колоссальная», — подчеркнула Горбунова.

Она отметила, что в плане начинки надо отдавать предпочтение овощам: тушеная капуста, тыква, шпинат, лук с морковью. В них мало калорий, но много клетчатки и витаминов.

«Я такие пироги очень уважаю. Главный принцип: минимум добавленного сахара и масла в тесто. И, конечно, не жарим, а печем. Благодаря такому подходу пирог перестает быть просто „быстрыми углеводами“. Сочетание сложных углеводов из цельнозерновой муки и клетчатки из овощей дает длительное чувство сытости и не вызывает резкого скачка сахара в крови», — рассказала врач.

Горбунова уточнила, что это уже не пустые калории, а полноценное, хоть и праздничное блюдо. Самое важное правило — порция и частота. Не больше 1-2 кусочков (150-200 г) за раз и не каждый день, а 1-2 раза в неделю, как особое угощение.

23 января отмечается Всемирный день пирога, это неофициальный праздник. Считается, что его дату установил Американский совет по пирогам, который проводит чемпионат по этой выпечке. Желающим присоединиться к празднованию предлагается испечь любимый пирог дома или купить его в пекарне, а потом съесть за столом с чаем, кофе или другим любимым напитком.

