Молочка и бананы: какие продукты снижают тревожность

Диетолог Елена Соломатина заявила, что с нервным напряжением и тревожностью помогают справиться продукты с высоким содержанием белка, витаминов B и D, омеги-3, магния и триптофана, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Среди продуктов, снижающих тревожность, эксперт выделила индейку, курицу и творог — они содержат много легкоусвояемого белка и способствуют выделению определенных нейромедиаторов и гормонов.

Морская рыба содержит достаточное количество омеги-3, которая защищает нервные клетки от разрушения, а хлеб, мясо и печень трески — витамин B, он поддерживает здоровье нервной системы и способствует улучшению обменных процессов, отметила Соломатина. В печени также есть витамин D, дефицит которого приводит к проблемам со здоровьем, даже психическим.

Магний расслабляет сосудистую стенку и понижает давление — он содержится в орехах, семечках, шоколаде и зеленых овощах, поделилась диетолог.

Кроме того, по мнению эксперта, важно употреблять блюда, содержащие триптофан. Это вещество можно найти в таких продуктах, как мясо, молочные продукты и бананы.